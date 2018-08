00:34 Uhr

Acht Politiker stellen sich den U-18-Wähler

Podiumsdiskussion in Ustersbach

Die Vorbereitungen zur U-18-Landtagswahl in Ustersbach laufen auf vollen Touren. Bevor jedoch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihren Stimmzettel ausfüllen, findet zur Wahl noch eine Podiumsdiskussion statt. Sie geht am Freitag, 14. September, um 19 Uhr im Forum über die Bühne und soll zur Meinungsbildung beitragen.

Bei der Veranstaltung haben junge Wähler die Möglichkeit, Fragen an Parteivertreter zu stellen. „Die Fragen können bunt gemischt sein“, machen die Jugendbeauftragten der Gemeinde, Angelika Ortner und Andrea Braun, aufmerksam. „Die einen interessieren sich, wen man wählen kann, andere wollen vielleicht wissen, was eine Partei überhaupt ist oder welche Standpunkte sie zu bestimmten Bereichen und Themen vertritt.“ Sie fordern die Gäste der Podiumsdiskussion auf, sich nicht zu scheuen, auch kritische Fragen zu stellen. Zugesagt haben an der Veranstaltung acht Politiker: Herbert Woerlein (SPD), Ludwig Lenzgeiger (CSU, Eva Lettenbauer (Bündnis 90/Die Grünen), Gabi Olbrich-Krakowitzer (ÖDP), Kerem Billor (Die Linke), Andreas Jung (Piraten), Fabian Mehring (Freie Wähler) und Maximilian Funke-Kaiser (FDP).

Wie die Jugendbeauftragten mitteilen, dürfen die U-18-Wähler zur Podiumsdiskussion auch Erwachsene mitbringen. „Die Großen dürfen dann, wenn der Nachwuchs alle seine Fragen gestellt hat und noch Zeit übrig ist, selbst die eine andere Frage stellen.“ Die U-18-Wahl ist nicht an den Wohnsitz gebunden. Es dürfen zur Wahl am Freitag, 5. Oktober, auch Kinder und Jugendliche, die nicht in Ustersbach wohnen, kommen und ihre Stimme an der Wahlurne abgegeben. (rusi)

Themen Folgen