vor 44 Min.

Acht Rolls Royce und 50000 Diesel

Jetzt beginnt wieder die Hochsaison auf den Straßen. Wissenswertes von A bis Z über Autos und Motoren.

Von Christoph Frey

Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind, heißt es so schön. Warum ist das so und wie verändert sich Mobilität in Landkreis Augsburg? Diesen und anderen Fragen gehen wir beim Thema der Woche unter dem Titel „Faszination Auto“ nach. Heute beginnen wir mit einem Auto-ABC für das Augsburger Land.

A Häufigstes Kennzeichen im Kreis. Aktuell 230573mal vergeben. Daneben gibt es noch vereinzelt SMÜ (3258) und ganz selten WER (87). Beliebteste Buchstabenkombinationen sind A-EV und A-FC. Dank des A am Anfang lassen sich viele aussagekräftige Nummernschilder kreieren. So könnte ein Rolls Royce-Fahrer sein Gefährt mit einem echten A-RM-Schild durch die Gegend kutschieren. Dazu später mehr.

Bergrennen Lange Jahre größtes Motorsportereignis, das jedes jahr Zehntausende nach Mickhausen zog. Weil der organisatorische Aufwand zu groß wurde, zogen die Veranstalter die Notbremse. Das Bergrennen hat Pause.

Christophorus. Schutzpatron der Reisenden und als solcher in vielen Autos Dauergast. Hatte zuletzt viel zu tun. 2017 krachte es auf den Straßen im Augsburger Land 6315 Mal. Das sind rund 1000 Unfälle mehr als zehn Jahre zuvor. 1190 Menschen kamen zu Schaden. Acht starben.

Diesel sind in aller Munde. Dabei geht es aber um das, was hinten rauskommt. Zunächst die Zahlen. Registriert sind 76623 Dieselfahrzeuge, davon sind 51808 Autos.

Elektroautos gehört angeblich die Zukunft. Aktuell stehen sie eher noch auf der Liste der bedrohten Arten und fristen mit 1482 Zulassungen ein Nischendasein.

Fahrradfahrer sind so etwas wie der natürliche Feind des Autofahrers. Machen ihm ständig ein schlechtes Gewissen, sind im Weg und drängeln sich dann noch an der Ampel vor. Die steigende Beliebetheit des Radls lässt sich a uch an steigenden Unfallzahlen ablesen. 2017 waren als 312 Radlerin Unfälle verwickelt, 273 erlitten dabei Verletzungen. 15 Menschen verunglückten auf dem Elektrofahrrad, zwölf verletzten sich dabei.

Getriebe. Wichtiges Bestandteil Ihres Fahrezeuges. Näheres erklärt Ihnen gern der KfZ-Mechaniker Ihres Vertrauens.

Hubraum Ebenfalls wichtig, zum Beispiel fürs Finanzamt.

Irrfahrt. Kommt trotz oder gerade wegen Navis immer wieder vor. Autofahrerinnen lassen sich von der Computerstimme in den Wald lotsen, Lastwagenfahrer auf die falsche Straße. Die Folge: Dann und wann Unfälle und manchmal Bergungsaktionen, die ein leichtes Schmunzeln auslösen.

Josef Früher mit dem Esel unterwegs. Würde seine Maria heute mit dem Auto kutschieren. Vielleicht sogar mit einem Diesel. Jeder dritte Pkw im Kreis ist ein Selbstzünder.

Kraftstoff Gibt es in vielerlei Ausführungen. Eines aber gilt immer. Ohne geht nix. Außer: Wer sein Auto liebt, der schiebt.

Lamborghini. Ist zum Schieben natürlich viel zu schade und zählt zur Kategorie der Luxus-Gefährte. Im Landkreis gibt es sieben Lamborghini. Daneben tummeln sich auf Straßen und in Garagen 15 Bentleys, 75 Ferrari und acht Rolls Royce. Ob sich einer mit dem Kennzeichen A-RM schmückt, ist unbekannt.

Motorräder haben zwischen April und Juni Hochsaison Danach geht die Zahl der zugelassenen Flitzer zurück. Laut Landratsamt gibt es 19473 Motorräder und deren Fahrer leben gefährlich. Bayernweit verunglückte in etwa jeder fünfte Verkehrstote mit einem Motorrad.

Nachrüstung Das Wort hat in Deutschland seit den 1980er Jahren einen bedrohlichen Klang. Derzeit vor allem für Dieselfahrer und Autokonzerne.

Oldtimer-Rallye durchs das Augsburger Land. Findet alle zwei Jahre statt und ist ein Publikumsrenner. Heuer geht es am 22. Juli von Horgau nach Königsbrunn.

Pkw, vulgo Auto. Gibt es in mannigfachen Ausführungen und riesigen Stückzahlen. Im Landkreis Augsburg sind 158880 Pkw gemeldet. Das bedeutet: Auf 1,6 Zweibeiner kommt ein vierrädriges Gefährt. Das geht doch noch was, oder?

Quads Vierrädrige Vehikel, die ansonsten mehr einen Motorrad ähneln. Sehr geländegängig. 435 Stück und damit vom Elektroauto abgehängt.

Raser sund anscheinend nicht auszurotten und gefährden sich und andere Menschen. Nur 15 Prozent der Unfälle insgesamt waren laut Polizei auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. Bei den tödlichen Unfällen aber waren Raser an jedem vierten beteiligt.

Straßen gibt es jede Menge. Im Landkreis sind es es 1027 Kilometer Gemeindestraßen, 270 Kilometer Kreisstraßen, 190 Kilometer Staatsstraßen, 100 Kilometer Bundesstraßen und 22 Kilometer Autobahn. Zusammengerechnet gibt es im Augsburger Land genug Straßen, um die Strecke von München nach Oslo (und noch ein Stückchen darüber hinaus) zu pflastern.

T weltberühmtes Auto von Ford. Ein Modell T Speedster aus dem Jahr 1915 ist das älteste zugelassene Auto im Landkreis.

Umleitungen hasst jeder Autofahrer. Mehr noch hassen sie die Menschen, die an häufigen Umleitungsstrecken wohnen – zum Beispiel an der Autobahn.

VW Weltbekannte Automarke mit Kratzern im Image. Im Landkreis mittlerweile die Nummer eins mit 26452 zugelassenen Pkw. Knapp dahinter rangiert der langjährige Platzhirsch Opel (25433)

Xaver Legendärer Filmheld aus den Stauden. Fuhr eine NSU-Max mit SMÜ-Kennzeichen.

Y Kennzeichen der Bundeswehr. Im südlichen Landkries häufiger anzutreffen.

Zulassungszahlen So viele Pferdestärken waren noch nie unterwegs: In der Summe sind im Landkreis 233918 Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter mehr als 10000 Lastwagen. Nach einer Statistik der Polizei nahm die Zahl der Fahrzeuge zwischen 2008 und 2017 um fast 20 Prozent zu.

