Achtung, Blitzer: Wo die Polizei am Mittwoch das Tempo kontrolliert

Am Mittwoch startet die Polizei ab 6 Uhr rund um die Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Region Augsburg. Alle Messpunkte auf einen Blick.

Fuß vom Gas heißt es wieder am Mittwoch 24 Stunden lang für alle Verkehrsteilnehmer im Augsburger Land. Die Polizei führt erneut ab 6 Uhr einen sogenannten Blitzmarathon durch. Wir haben die einzelnen Kontrollstellen nach den bereits vorliegenden Informationen des Polizeipräsidiums in alphabetischer Reihenfolge zusammengefasst.

Ziel der konzertierten Aktion ist laut Polizei nicht, "Kasse zu machen", sondern der Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen entgegenzuwirken. Schließlich war bayernweit im Jahr 2020 überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit in rund 31 Prozent der Grund für tödliche Verkehrsunfälle. Insgesamt 19 Menschen verloren auf den Straßen im Schutzbereich des Präsidiums Schwaben-Nord ihr Leben, wobei elf Verkehrsteilnehmer aufgrund zu hoher beziehungsweise nicht angepasster Geschwindigkeit ums Leben kamen. Die Polizei will daher durch den Kontrolldruck eine nachhaltige Verhaltensveränderung bei den Verkehrsteilnehmern erreichen. An folgenden Stellen wird kontrolliert, die Zahlen in Klammern zeigen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit:

Agawang/Häder: Kreisstraße A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100)

A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100) Biberbach, Ortsteil Feigenhofen: Kreisstraße A12, außerorts (60)

Bobingen: zwischen Straßberg und Reinhartshausen, Kreisstraße außerorts (80). Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex (30)

Diedorf: B300, Höhe Kreisbauhof, außerorts (80)

Diedorf/Ustersbach: B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts (80)

Ettringen: Abschnitt 130, außerorts (100). Ettringen, Abschnitt 460, außerorts (100)

Graben: Untermeitinger Straße, außerorts (100)

Horgau: Hauptstraße innerorts (50)

Horgauergreut: Greuter Straße, innerorts (50)

Königsbrunn: Lechstraße/Benzstraße, Staatsstraße außerorts (70)

Kutzenhausen: B300, Höhe Maingründel, außerorts (80)

Meitingen: Herbertshofen, Kreisstraße A29, Kreisstraße außerorts 70

Mittelneufnach: Reichertshofen, Staatsstraße 2026 Richtung Mittelneufnach, außerorts (70)

Schwabmünchen: Hirschwang, A17, Schwabegger Straße, außerorts (100). Schwabmünchen-Nord: Staatsstraße 2035 Richtung Mittelstetten, außerorts (80). Schwabmünchen-Süd: Südumfahrung, Staatsstraße 2035, außerorts (70)

Schwabmünchen/Untermeitingen: Staatsstraße 2027, außerorts (100)

Thierhaupten: Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Sand, außerorts (80.) Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Rain, außerorts (80)

Westendorf: Staatsstraße 2055, Abschnitt 720, außerorts (100)

Ziemetshausen: B300, außerorts (70)

Zusmarshausen: Augsburger Straße, innerorts (50). Wertinger Straße, innerorts (50).

(Alle Angaben ohne Gewähr)

