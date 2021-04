Achtung, Kontrollen: Hier wird Falschparken künftig teuer

Plus In Diedorf gibt es seit 1. April eine Verkehrsüberwachung, Neusäß hat einen neuen Partner. Was das für alle bedeutet, die falsch parken oder zu schnell fahren.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Diedorf müssen sich jetzt umstellen: Wer einfach mal mit zwei Reifen auf dem Gehweg parkt oder kurz vor einer Einfahrt hält, für den könnte das in Zukunft Folgen haben. Und wer vor der Schule oder einem Kindergarten schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer fährt, für den sowieso. Denn rund 15 Jahre nach den ersten Überlegungen in diese Richtung ist die Marktgemeinde tatsächlich dem Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte beigetreten. Das soll nun den ruhenden und die fließenden Verkehr überwachen, sprich Falschparken und zu schnelles Fahren.

Auch die Stadt Neusäß hat seit Anfang April die Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte als Partner. "Die Themen 'Geschwindigkeitskontrollen' und 'Parkraumüberwachung' sind seit Jahren auf jeder Bürgerversammlung ein dringender Anwohnerwunsch in den einzelnen Stadtteilen", berichtet die Sprecherin der Stadt, Michaela Axtner. Eigentlich gab es mit der Stadt Augsburg für Geschwindigkeitskontrollen bereits eine Partnerin.

Bürger wollen, dass mehr kontrolliert wird

Doch die hatte aus Kapazitätsgründen den Vertrag gekündigt. Der Wunsch nach mehr Überwachung kam dann im Grunde aus der Bevölkerung. Weil es in den vergangenen Jahren verstärkt Beschwerden rund um Falschparker bei der Stadtverwaltung Neusäß gegeben hatte, musste die Parkraumüberwachung aufgestockt werden. Sie wird nun in Neusäß von 15 auf 30 Stunden erhöht. "Somit wird nicht 'schärfer' kontrolliert, aber doppelt so viel", so die Sprecherin.

Knöllchen für falsches Parken gibt es jetzt auch in Diedorf. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Auch in Diedorf seien es die Bürgerinnen und Bürger gewesen, die sich auf Bürgerversammlungen und bei der Verwaltung immer wieder über Falschparker und zu hohe Geschwindigkeit in ihren Wohngebieten beschwert hatten, berichtet Bürgermeister Peter Högg. Dort sollen die Mitarbeiterinnen der Verkehrsüberwachung nun zunächst durch die Gemeinde gehen und sich die auf dieser Liste gesammelten Schwerpunkt ansehen. "Zugleich sehen die Experten sicher auch aus ihrer Sicht, wo es Probleme geben kann", so Högg. In Neusäß sollen die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet statt finden, Schwerpunkte sind laut Sprecherin der Stadt nicht vereinbart.

Verkehrsüberwachung will mehr Verkehrsmoral

Die Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte ist ein Kommunalunternehmen, das 2007 Jahre von zwölf Kommunen vor allem aus dem Landkreis Augsburg und Günzburg gegründet wurde. Ziel war es, einerseits die Polizei zu entlasten und auf der andererseits die Verkehrsmoral und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Heute sind 39 Kommunen bis ins Allgäu und Donau-Ries dabei.

Kontrolliert werden Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung. Das bedeutet beispielsweise, dass für Parken auf einem Geh- oder Radweg ein Bußgeld über 55 Euro fällig werden. Wer mit seinem Auto 45 Stundenkilometer in einer Zone 30 fährt und erwischt wird, zahlt 25 Euro. In Gersthofen hat man schon seit 25 Jahren Erfahrung mit der Überwachung des Parkverkehrs. Zu Beginn hatte man gehofft, dass sich die Verkehrsmoral schon allein durch die Hinweise auf ein Fehlverhalten bessern würde, zunächst noch ohne Bußgeld. Ein Trugschluss, so die erste ernüchternde Bilanz damals im Stadtrat.

Bürgermeister Högg: Standhaft bleiben

Dass Knöllchen bei den Betroffenen nicht immer auf Verständnis stoßen, weiß man auch in Diedorf. Dort hatte man vor vielen Jahren einen ersten Versuch mit der Parkraumüberwachung genau deshalb auch wieder abgebrochen. Das soll nun nicht mehr gelten. "Standhaft bleiben" ist das Motto des Bürgermeisters - auch bei Beschwerden von Betroffenen.

