Adelsrie

vor 55 Min.

Neue Messtafel: Adelsried will Raser ausbremsen

Der Verkehr in Adelsried soll gebremst werden. Mit einer Messtafel will man Raser zur Einsicht bringen.

Plus Adelsried will den Verkehr am Ortsteingang beruhigen. Wie das funktioniert, wird nun diskutiert. Außerdem will das Gremium neue Angebote für die Kleinsten schaffen.

Von Michaela Krämer

Aus Sicht einiger Gemeinderäte sind viele Autofahrer in Adelsried zu schnell unterwegs. Was tun? Auf Antrag der FWG-Fraktion soll eine Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang Adelsried - von Kruichen kommend - die Raser bremsen.

Themen folgen