0,9 Promille: 31-Jähriger muss in Adelsried sein Auto stehen lassen

Bei einer Verkehrskontrolle räumt ein Autofahrer ein, ein bis zwei Bier getrunken zu haben. Der Alkoholtest sagt jedoch etwas anderes.

Den richtigen Riecher hatte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Adelsried. Sie stoppte einen 31-jährigen Autofahrer, der noch an Ort und Stelle seinen Ford stehen lassen musste.

Um kurz vor 22 Uhr war der Autofahrer im Wölfleweg in die Verkehrskontrolle geraten. Auf Nachfrage der Polizei gab er an, ein bis zwei Bier getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei allerdings einen Wert von über 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige folgt. (thia).