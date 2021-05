19-jähriger Fahrer mit fast 1,7 Promille in Adelsried gestoppt

Die Polizei hatte den Mann gleich auf die leere Bierflasche in der Mittelkonsole des Wagens angesprochen. Der 19-Jährige soll gesagt haben, er habe genug getrunken.

Einen betrunkenen Fahranfänger hat die Polizei am Donnerstag gegen 2.30 Uhr in Adelsried gestoppt. Der 19-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Wagen die Augsburger Straße entlang, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Hierbei fiel den Beamten eine leere Bierflasche in der Mittelkonsole auf. Auf die Bierflasche und einem möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt angesprochen, gab der 19-Jährige an, genug getrunken zu haben. Das bestätigte sich anschließend bei einem Alkoholtest, der einen Wert von fast 1,7 Promille ergab. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein und sein Autoschlüssel wurden sichergestellt. (AZ)