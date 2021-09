37-Jähriger wird in Adelsried kontrolliert - er hat keinen Führerschein

Mit seinem Mercedes-Transporter wird der Fahrer nachts bei Adelsried angehalten. Noch an Ort und Stelle muss er die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Ohne gültige Fahrerlaubnis ist der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag bei Adelsried in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 37-Jährige gab zunächst an, dass er seinen spanischen Führerschein nicht dabei habe.

Kontrolliert wurde der Fahrer um 23.35 Uhr in der Augsburger Straße in Adelsried. Eine Überprüfung in der polizeilichen Datenbank ergab, dass der 37-jährige als deutscher Staatsbürger nur einen Wohnsitz in Spanien hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde von ihm laut Polizei eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhoben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden sowie die Fahrzeugschlüssel einer Berechtigten übergeben. (thia)