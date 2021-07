Adelsried

Ab Montag wird die Ortsdurchfahrt von Kruichen zur Baustelle

Am Montag beginnen die Bauarbeiten an der ehemaligen Staatstraße 2032 in der Ortdurchfahrt von Kruichen.

Plus Am Montag beginnen im Zuge der Sanierung der Straße zwischen Ehgatten und Adelsried die Bauarbeiten an Kruichens Ortsdurchfahrt.

Die Bauarbeiten an der ehemaligen Staatsstraße 2032 zwischen Ehgatten und Adelsried gehen voran. Am Montag, 5. Juli, beginnt der zweite Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt von Kruichen. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, wird diese Bauphase voraussichtlich eine Woche lang dauern. In diesem Zeitraum ist die Zufahrt zu den Grundstücken an der Ortsdurchfahrt an einem Tag nicht möglich, wenn der Asphalt eingebaut wird.

