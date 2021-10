Adelsried

19:00 Uhr

Adelsried bekommt einen Bikepark

Plus Der Parcours soll gleich hinter dem Sportgelände in Adelsried entstehen. Warum sich die Mountainbiker noch etwas gedulden müssen.

Von Michaela Krämer

Am Sportplatz in Adelsried soll ein Radparcours entstehen. Die Pläne dazu hat Peter Rittel vom Sportverein Adelsried jetzt in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Das Gelände dort wäre von der Größe und Neigung optimal, auch eine Zufahrt sei gewährleistet, unterstrich Rittel. Warum er das anstößt, ist schnell erklärt: "Es gibt viele Konflikte mit unseren Jugendlichen, die im Wald illegal Hindernisse bauen und dort herumfahren. Die Waldbesitzer und Naturschützer sehen dies äußerst kritisch. In der Umgebung gibt es wenig Angebote, um diese Sportart ausüben zu können."

