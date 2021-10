Adelsried braucht drei neue Feuerwehrfahrzeuge

Plus Adelsried muss in neue Feuerwehrfahrzeuge investieren. Das könnte die Gemeinde gut eine Million Euro kosten.

Die Freiwillige Feuerwehr Adelsried braucht spätestens in den nächsten drei Jahren drei neue Fahrzeuge. Die Reparaturkosten der Feuerwehrwagen haben sich in den vergangenen Jahren vervierfacht. Zudem sei bei der Beschaffung von Ersatzteilen mit mindestens 26 Wochen Lieferzeit zu rechnen, wie im Gemeinderat bekannt wurde.