Adelsried unterstützt Kultursommer 2022

Plus Die Steigfeldstraße in Adelsried soll sicherer werden. Wie die Gemeinde den Kultursommer plant.

Von Michaela Krämer

Die Verkehrssicherheit in der Steigfeldstraße hat den Gemeinderat Adelsried jetzt in seiner Sitzung beschäftigt. Ein Bürger hatte das Thema in der Bürgerfrageviertelstunde vorgebracht. Aus seiner Sicht wäre es wichtig, hier einen Spiegel anzubringen, da die Straßenausfahrt schlecht einsehbar sei. Die Verkehrsspezialisten raten jedoch zu langsamem Fahren. Es sei wünschenswert, dass sich die Autofahrer an die Stelle herantasten, um ein zu schnelles Herausfahren zu verhindern, sagte Günther Reichherzer, Geschäftsleiter der Gemeinde Adelsried. Trotzdem wolle die Gemeinde an einer Spiegel-Lösung dran bleiben.

