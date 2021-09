Adelsried

06:00 Uhr

Adelsrieder Hubertusschützen kämpfen mit Pilzbefall im Vereinsheim

Plus Der Hausschwamm macht den Adelsrieder Schützen zu schaffen. Vor der Sanierung sind nun noch weitere Probleme aufgetaucht.

Von Michaela Krämer

Nach den starken Regenfällen in diesem Jahr wurde im Vereinsheim der Adelsrieder Hubertusschützen ein Hausschwamm-Befall festgestellt. Der komplette Boden einschließlich Betonplatte ist mit Sporen durchsetzt. Somit muss der gesamte Boden entfernt und erneuert werden, hieß es in dem Schreiben, das von den Hubertusschützen an die Gemeinderäte gerichtet war.

