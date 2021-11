Autofahrer verliert auf der A8 das linke Vorderrad

Durch einen technischen Defekt löst sich bei Adelsried der Reifen von der Felge und der Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein Vorderrad hat sich auf der A8 während der Fahrt von der Felge eines Autos gelöst. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Polizei war der 44-Jährige am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als sich plötzlich in der Rechtskurve der Abfahrt zur Anschlussstelle Adelsried aufgrund eines technischen Defekts das linke Vorderrad löste. Der Fahrer geriet ins Schleudern und prallte in die linke Leitplanke. Dabei zog sich der 44-Jährige diverse Wunden vor allem im Bereich von Kopf und Händen zu. Sein 27-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Beide Männer wurden in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (thia)