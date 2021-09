Autofahrerin fährt in Adelsried gegen einen Strommast

Eine 38-Jährige will auf dem Parkplatz in Adelsried rangieren und passt einen kleinen Moment nicht auf.

Nicht aufgepasst hat eine 38-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Adelsried. Sie krachte beim Rangieren gegen einen Strommast.

Die Frau fuhr laut Polizei um 18.15 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz an der Augsburger Straße in Adelsried und krachte mit dem Heck ihres Fahrzeuges gegen einen hölzernen Strommast. Sie verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1600 Euro. (thia)