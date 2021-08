Autoknacker stiehlt in Adelsried eine Geldbörse

Auf bislang unbekannte Art und Weise macht sich der Täter an einem schwarzen VW-Polo zu schaffen. Wie es ihm gelingt, ins Fahrzeuginnere zu gelangen, ist nicht bekannt.

Ein Auto ist in Adelsried von einem unbekannten Täter geknackt worden. Dabei wurde eine im Fahrzeug liegende Geldbörse entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Diebstahl bereits am Mittwoch, 28. Juli, passiert. Der schwarze VW Polo war zwischen 14.30 und 15 Uhr in Adelsried in der Kirchgasse abgestellt. Der Diebstahlschaden beträgt 400 Euro. Obwohl das Fahrzeug versperrt war, hat sich der Täter in bislang unbekannter Weise am Fahrzeug zu schaffen gemacht. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)