Bahnausbau: Adelsried befürchtet Lärmbelästigung

Plus Der Gemeinderat Adelsried hat über den Bahnausbau Ulm-Augsburg diskutiert. Vor allem der Lärmschutz und die neue Umgehung machen dem Rat Sorgen.

Das Bahnprojekt Ulm-Augsburg hat im Adelsrieder Gemeinderat für jede Menge Gesprächsbedarf gesorgt. Wie berichtet, ist zwischen Ulm und Augsburg eine Verkürzung der Reisezeit vorgesehen. Gleichzeitig soll sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr das Angebot verdichtet werden. Auch der Güterverkehr zwischen München und Stuttgart soll profitieren. Wo genau die zusätzlichen Gleise dafür verlaufen sollen, steht noch nicht fest. Bis die Züge rollen, wird es noch viele Jahre dauern. Doch schon jetzt bestehen großes Interesse und Bedenken von Seiten der Gemeinden und ihren Bürgern. Nach seinen Ausführungen stand Markus Baumann, Leiter des Bahnprojekts, Rede und Antwort. Fragen gab es zur Genüge.