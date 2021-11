Adelsried

18:00 Uhr

Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Adelsrieder fürchten "Monster" an der Autobahn

Plus Zwei der möglichen Varianten der neuen Bahntrasse Ulm-Augsburg verlaufen entlang der A8. In den Gemeinden entlang der Autobahn ist der Aufschrei schon jetzt groß.

Von Philipp Kinne

Aus einem kilometerlangen Tunnel rauscht ein ICE über eine riesige Brücke an der Autobahnausfahrt Adelsried. Die Brücke führt über die gerade erst fertiggestellte Umfahrung, später kreuzte die Bahnlinie die Strecke. Ein Szenario, das bislang zwar nur in der Theorie besteht, aber schon jetzt zu massivem Protest in Adelsried führt. Und auch in den anderen Gemeinden, an denen eine neue Strecke vorbeiführen könnte, formt sich Widerstand.

