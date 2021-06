Adelsried

29.06.2021

Baustelle bei Adelsried führt zu neuen Sperren

Fahrbahnerneuerung zwischen Adelsried und Ehgatten. Die Dauerbaustelle liegt im Zeitplan. Am Montag startet der neue Bauabschnitt.

Von Philipp Kinne

Läuft alles nach Plan, soll die marode Strecke bis Ende August fertig sein. Nach und nach bekommt die Strecke einen neuen Belag. Bislang läuft das rund 800.000 Euro Straßenbauprojekt nach Plan. Am Montag startet der zweite Bauabschnitt. Damit müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste auf neue Sperren und ausfallende Haltestellen einstellen.

