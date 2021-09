Betrunken und ohne Führerschein im Auto in Adelsried eingeschlafen

Auf dem Parkplatz eines Adelsrieder Supermarkts trifft die Polizei auf einen Betrunkenen, der im Auto schläft. Dabei hat der Mann keinen Führerschein.

Betrunken und ohne Führerschein ist ein 49-Jähriger in seinem Auto eingeschlafen. Die Polizei kontrollierte den Mann am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Adelsried. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille bei dem Mann festgestellt. Zudem war der 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund des fehlenden Fahrtnachweises wurde zwar kein Strafverfahren eingeleitet, jedoch wurde der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt. (kinp)