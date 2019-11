vor 59 Min.

Adelsried: CSU setzt auf 27-Jährigen

Sebastian Bernhard will Bürgermeister werden

Gelüftet hat die CSU Adelsried ihr Geheimnis: Sebastian Bernhard heißt ihr Bewerber für das Bürgermeisteramt. Er soll die Nachfolge von Erna Stegherr-Hausmann antreten, die sich nicht zur Wiederwahl stellt.

Mehr als 100 Zuhörer kamen zur Vorstellung des 27-Jährigen ins Hotel Schmid und bedachten die engagierte Bewerbungsrede Bernhards mit viel Applaus. „Hätte, könnte, würde, müsste, das ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es: Machen!“, rief Sebastian Bernhard dem vollen Saal im Adelsrieder Hotel Schmid zu.

Bernhard, der zuvor von den Adelsrieder Christsozialen einstimmig nominiert worden war, war aus mehreren Bewerbern ausgewählt worden.

In seiner Rede trug Bernhard erste Ideen für die Zukunft der Gemeinde vor. „Ich möchte, dass Adelsried und Kruichen sich nachhaltig entwickeln und dass unser Dorf familienfreundlicher und noch lebenswerter wird. Ich bin hier aufgewachsen, groß geworden und möchte hier alt werden.“ Auch zu seinem jungen Alter äußerte sich Bernhard. So gelte es hier vom Nachbarland Österreich zu lernen, denn dort sei der designierte Bundeskanzler Sebastian Kurz mit 27 Jahren bereits Außenminister geworden. Die Jugend sei also kein Nachteil, sondern im Gegenteil ein klarer Vorteil.

Er habe darüber hinaus in seinen jungen Jahren schon viel Verantwortung übernommen. So führe er seit drei Jahren mit Erfolg den Musikverein als Vorsitzender, sei federführend im Festausschuss für das große Gemeindejubiläum „Adelsried Eintausend“ mit dabei gewesen und trage beruflich als Maschinenbautechniker bei der MAN nicht nur Leitungsverantwortung für mehr als 50 Beschäftigte, sondern ebenso für finanzielle Planungen und Entscheidungen in Millionenhöhe.

Der Kandidat nutzte die Rede auch, um erste Einblicke in sein Wahlprogramm zu geben. „Wir müssen endlich das Thema Kinderbetreuung und Bildung mit der Kraft vorantreiben, die es verdient. Die Schule ist renovierungsbedürftig, die Nachmittagsbetreuung braucht neue Räume und der Kindergarten muss ebenso renoviert wie erweitert werden. Diese Dinge dürfen nicht weiter liegen gelassen werden“, so Bernhard.

Im Wahlkampf wird er es mit dem Adelsrieder Brauer und Hufschmied Anton Rittel zu tun bekommen. Der 52-Jährige tritt für die Freien Wähler an. Weitere Kandidaten sind bislang nicht bekannt. (AL)

Themen folgen