Die Gemeinde Adelsried will keine Bahntrasse an der A8

Plus Die Gemeinde wehrt sich gegen die Pläne der Bahn. Im Gemeinderat wird eine Bürgerinitiative befürwortet und rechtliche Beratung gefordert.

Von Michaela Krämer

Die Adelsrieder Forderungen müssen viel deutlicher gemacht werden. Darüber war sich der Gemeinderat einig. In einem Schreiben an die Deutsche Bahn und an Vertreter der Politik wies Bürgermeister Sebastian Bernhard auf die Bedenken hin. Durch die Verzögerung im Planungsprozess sei Misstrauen entstanden. Zudem sei nicht klar, in welcher Form von Beteiligung oder einem Mitspracherecht über die Festlegung der favorisierten Feintrassierungen entschieden wird. Auch dass mit einzelnen Bürgermeistern separat über die Streckenverläufe gesprochen wird, entspreche nicht einem ehrlichen Miteinander. Zudem soll die Diskussion um den Fern- und Nahverkehr nicht vermischt werden.

