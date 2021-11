Diebe stehlen bei der Autobahnkapelle Kennzeichen vom Auto

Der Halter parkt seinen grauen Audi A4 auf dem Pendlerparkplatz. Als er zurückkommt, sind beide Kennzeichen verschwunden.

Die Kennzeichen an einem grauen Audi A4 sind am Donnerstag von Unbekannten gestohlen worden. Der Wagen stand auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnkapelle in Adelsried.

Zugeschlagen haben die Täter laut Polizei irgendwann zwischen 5.30 und 11.30 Uhr. Es wurden beide Kennzeichen entwendet. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)