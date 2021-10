Adelsried

11:30 Uhr

Für 80.000 Euro: Adelsried rüstet seine Straßenbeleuchtung auf

Adelsried will die Straßenbeleuchtung erneuern.

Plus Etwa 80.000 Euro soll die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Adelsried kosten. Welche Straßen zuerst an der Reihe sind.

Von Michaela Krämer

Rund 80.000 Euro soll die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Adelsried kosten. Das Thema Beleuchtung hat jetzt auch den Gemeinderat in Adelsried beschäftigt. Noch immer ist hier nicht die gesamte Beleuchtung auf dem neuesten Stand. Das soll sich bald ändern.

