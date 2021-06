Geparktes Auto angefahren und geflohen

Ein geparktes Auto wurde in Adelsried beschädigt. Der oder die Schuldige machte sich danach aus dem Staub.

Nach Unfall geflohen: Am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Anna Apotheke in Adelsried, Augsburger Straße, ein dort geparkter weißer BMW X1 an der Front beschädigt. Vermutlich, so die Polizei, dürfte ein unbekanntes Auto mit Anhängerkupplung beim Rangieren den BMW touchiert haben. Es entstand dabei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)