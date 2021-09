Adelsried

vor 16 Min.

Impfaktion: Mehr Spritzen als erwartet in Adelsried

Dr. Heinrich Thierfelder vom Impfzentrum Gablingen und seine Kolleginnen und Kollegen konnten am Samstag fast 80 Corona-Schutzimpfungen in Adelsried verabreichen.

Plus Bei der Impfaktion in Adelsried erhielten allein 49 Menschen ihre Erstimpfung. Das sind die Gründe, warum sie so lange damit gewartet hatten.

Von Michaela Krämer

Großen Andrang gab es am Samstag im Rathaus: Ein unkompliziertes, unbürokratisches und offenes Impfangebot für alle ab zwölf Jahren hieß es für diejenigen, die sich noch den Impfstoff abholen wollten. Die Aktion war für Menschen gedacht, die sich spontan und ohne viel Bürokratie eine Spritze setzen lassen wollten, aber bisher die Möglichkeit noch nicht genutzt hatten. Die Zahlen zeigen: Das Konzept kam an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen