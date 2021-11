Adelsried

11:18 Uhr

In Adelsried gibt es jetzt 5G: Vodafone baut Mobilfunknetz aus

Plus Der Netzbetreiber Vodafone hat Adelsried mit 5G-Standard ausgerüstet. Welche Vorteile die Mobilfunktechnik verspricht und wo bald 5G bereitstehen soll.

Von Katja Röderer

In Adelsried gilt ab sofort 5G. Das wird die Internetnutzer im Ort ganz besonders freuen. Denn 5G wird derzeit als ultimativer Standard im Mobilfunknetz bewertet. Vodafone hat seinen Standort in der Streitheimer Straße mit der aktuellen Technik aufgerüstet. Viele andere Gemeinden im Landkreis Augsburg sind noch nicht so weit.

