Lastwagen fährt nach Unfall auf der A8 einfach weiter

Ein Lkw-Gespann touchiert am Montag einen Omnibus auf Höhe der Anschlussstell Adelsried. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen.

Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der A8 bei Adelsried einfach weitergefahren. Der Unbekannte war gegen 6.40 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger in Richtung Stuttgart unterwegs.

Passiert ist der Unfall in dem Moment, als ein 60-Jähriger mit einem MAN-Bus vom Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Adelsried auf die A8 einscheren wollte. Zur gleichen Zeit fuhr das Lkw-Gespann an ihm vorbei. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kollidierte der Anhänger des unbekannten Lkw mit der linken Fahrzeugfront des Busses. Am Bus entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der oder die Fahrerin des unbekannten Lastwagens entfernte sich, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1910. (thia)