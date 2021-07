Adelsried

18:00 Uhr

Nach Tod von Pater Hoyer: Das ist der neue Pfarrer der Autobahnkirche Adelsried

Reiner Hartmann ist der neue Pfarrer an der Autobahnkirche Adelsried. Er sagt: "Ich möchte den Glauben als Lebenshilfe präsentieren."

Plus Pfarrer Reiner Hartmann übernimmt die Kirche an der A8 und tritt die Nachfolge von Wolfram Hoyer an. Vor einem Jahr starb der Pater bei einem tragischen Unfall.

Von Philipp Kinne

"Mit dem Wohnwagen unterwegs nach Italien. Lieber Gott beschütze uns", steht im Fürbittbuch der Autobahnkapelle. Allein aus den vergangenen Tagen finden sich dutzende solcher Einträge darin, viele in anderen Sprachen. "Irgendwer ist eigentlich immer hier", sagt Reiner Hartmann. Er ist der neue Autobahnpfarrer an einem Ort, an dem täglich tausende Menschen vorbeirauschen. Als Seelsorger kennt er die Sorgen und Ängste der Reisenden.

