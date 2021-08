Nach zwölf Wochen Dauerbaustelle: Ortsdurchfahrt in Adelsried ist fertig

Plus Endlich keine Buckelpiste mehr zwischen Adelsried und Ehgatten. Nach wochenlanger Baustelle ist die Strecke zwischen den beiden Orten und die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben.

Ruhige Fahrt zwischen Adelsried und Ehgatten: Nach zwölf Wochen langer Dauerbaustelle ist die Strecke wieder freigeben. Auch die Ortsdurchfahrt in Adelsried ist so gut wie fertig. Die Planer sind mit dem Ergebnis zufrieden, das - unüblich für derartige Großprojekte - weniger kostet als ursprünglich angenommen. Auch für Radfahrer soll es bald eine Besserung geben.