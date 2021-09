Adelsried

vor 18 Min.

Pater Hermle feiert sein 55. Priesterjubiläum in Adelsried

Pater Herbert Hermle hat am Wochenende sein 55. Priesterjubiläum in Adelsried gefeiert.

Plus Der frühere Seelsorger hängt bis heute an seinen Adelsriedern. Mit ihnen wollte Pater Herbert Hermle jetzt auch sein Jubiläum begehen.

An Pater Herbert Hermle können sich viele in Adelsried noch gut erinnern. Das liegt nicht nur daran, dass er dort bis vor wenigen Jahren als Seelsorger gearbeitet hat. Kontakte zu Weggefährten, Begleitern und vor allem auch zu den Fußballern sind bis heute erhalten geblieben. Entsprechend viel los war am Wochenende in der Pfarrgemeinde, als Pater Hermle zurückkehrte, um hier sein 55. Priesterjubiläum zu feiern.

