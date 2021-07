Radfahrerin bremst in Adelsried zu stark ab und stürzt

Beim Abbiegen macht die 37-jährige Frau einen Fahrfehler und zieht sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Laut Polizei kam es am Samstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Augsburger Straße in Adelsried zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Die 37-jährige Frau war mit dem Rad in Richtung Welden gefahren und wollte nach rechts in die Straße Am Bahnhof einbiegen. Dabei bremste sie versehentlich zu stark ab und stürzte.

Prellungen an den Händen

Die Frau erlitt Prellungen an den Handgelenken und wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. (dav)

