Adelsried

vor 16 Min.

Schulleitungen im Holzwinkel und Dinkelscherben verabschiedet

Plus Zum Schuljahresbeginn starten die Grundschule Adelsried, die Grund- und Mittelschule Welden und die Montessori-Schule unter neuer Leitung.

Von Michaela Krämer

Mit Ablauf des Schuljahres 2020/21 haben zwei Schulen im Holzwinkel ihre Schulleitungen verabschiedet. Bettina Westphal, Leiterin der Grundschule Adelsried, und Martin Dumberger, Leiter der Grund- und Mittelschule Welden, haben ihre Schulen verlassen und wurden mit vielen guten Wünschen verabschiedet. Während Westphal in die Einrichtung nach Welden wechselt, geht Dumberger in den Vorruhestand. Auch an der Montessori-Schule in Dinkelscherben gibt es eine neue Leiterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen