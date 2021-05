Sonne blendet Autofahrer in Adelsried: Unfall

Zwei Autos sind bei Adelsried in einer Kreuzung zusammengestoßen. Ein Fahrer war von der Sonne geblendet gewesen.

Tief stehende Sonne wurde am Samstagmorgen einem Autofahrer zum Verhängnis. Er stieß bei Adelsried mit einem anderen Wagen zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße A5 in die Staatsstraße 2032 ereignet. Ein 61-jähriger Autofahrer, der von Horgau Bahnhof her kommend nach links in Richtung Adelsried abbiegen wollte, übersah wegen der tiefstehenden Sonne den Wagen eines 67-Jährigen, der von Aystetten her kam und nach links in Richtung Horgau abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kar)