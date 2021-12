Unbekannte klauen Kennzeichen von Transporter in Adelsried

Die Kennzeichen eines in Adelsried abgestellten Transporters ist von Unbekannten abmontiert worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben offenbar die Kennzeichen eines Transporters in Adelsried geklaut. Laut Polizei stand der Wagen in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwochmorgen in der Alten Straße in Adelsried. In dieser Zeit sollen die Kennzeichen abmontiert worden sein. Nun sucht die Polizei Zusmarshausen nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)