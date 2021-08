Unbekannter begeht in Adelsried Unfallflucht im McLaren

Rücksichtslos überholt ein Sportwagenfahrer ein Auto, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Das entgegenkommende Fahrzeug muss ausweichen und touchiert die Leitplanke.

In einem nicht alltäglichen und exklusiven Sportwagen hat ein bislang unbekannter Fahrer am Donnerstag eine Unfallflucht begangen. Der Mann war gegen 19.50 Uhr in einem schwarzen McLaren Cabrio auf der Staatsstraße bei Adelsried zwischen den Kreisverkehren bei der Autobahnkapelle und kurz vor Adelsried unterwegs.

Noch vor der Autobahnunterführung überholte der McLaren einen weißen Pkw, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der entgegenkommende orangefarbene Ford musste nach rechts ausweichen und touchierte die Leitplanke. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der McLaren-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des Sportwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291 / 18900, zu melden. (thia)