Unbekannter entsorgt unerlaubt Erde bei Adelsried

An der Autobahnunterführung bei Adelsried hat ein Unbekannter eine Menge Erde illegal entsorgt. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat offenbar eine Menge Erde unerlaubt in der Nähe des Fahrradwegs bei der Autobahnunterführung Adelsried entsorgt. Laut Polizei soll der Unbekannter den Humus am Samstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr illegal entsorgt haben.

Der Humus lag teilweise direkt auf dem Weg. In diesem Zusammenhang müsse angemerkt werden, dass auch Erdaushub, wie in diesem Fall, als Abfall angesehen wird und nicht einfach irgendwo entsorgt werden darf, so die Polizei. Die Beamten suchen nun den Fahrer eines weißen Kombis mit Anhänger, der wohl die Erde dort entsorgt hat. (kinp)