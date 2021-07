Unbekannter verpasst geparktem Auto in Adelsried eine Delle

Ein geparkter Renault Megane wird in der Nacht auf Dienstag von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine Delle mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern hat ein Unbekannter einem in Adelsried geparkten Auto verpasst. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Straße "Im Deutenloh". Beschädigt wurde ein Renault Megane am hinteren rechten Kotflügel. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen entgegen, Telefonnummer 08291/1890-0. (kinp)