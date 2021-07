Unfall am Kreisverkehr in Adelsried

Eine 68-Jährige übersieht am Adelsrieder Kreisverkehr einen Lastwagen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall am Adelsrieder Kreisverkehr ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr gekommen. Laut Polizei wollte eine 68 Jahre alte Toyota-Fahrerin auf der Staatsstraße 2032 von Aystetten in Richtung Adelsried fahren. Am Kreisverkehr übersah sie den Lastwagen eines 36-Jährigen, der Vorfahrt hatte, und es kam zum Zusammenstoß. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. (kinp)