Unfallflucht: Verursacher war sich keiner Schuld bewusst

Ein Mann streift mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr. Die Fahrerin stellt ihn zur Rede. Er ist sich jedoch keiner Schuld bewusst.

Anscheinend den Abstand nicht richtig eingeschätzt hat am Freitag, 6. August, um 8.30 Uhr, ein 75-jähriger Autofahrer in der Augsburger Straße in Adelsried. Er streifte mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug. Zunächst hatte eine 32-jährige Kia-Fahrerin verkehrsbedingt in der Augsburger Straße an einer Engstelle gewartet, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der 75-jährige Renault-Fahrer zu weit links und touchierte hierbei den wartenden Kia. Der zunächst unbekannte, verursachende Renault-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Kia-Fahrerin folgte dem Unfallverursacher bis zur einer Arztpraxis und stellte diesen zur Rede. Da der 75-jährige Mann sich keiner Schuld bewusst war, wurde eine Streife der Polizeidienststelle Zusmarshausen hinzugerufen. Gegen den Renault-Fahrer erfolgte eine Anzeigenerstattung wegen Unfallflucht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 14.000 Euro. (jah)

