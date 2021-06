Unfallflüchtige in Adelsried erfindet unbekannten Fahrer

Ein Zeuge beobachtet, wie ein BMW rückwärts in einen Gartenzaun fährt. Als er die Frau zur Rede stellt, will sie gar nicht gefahren sein.

Um Ausreden war eine Unfallflüchtige in Adelsried nicht verlegen. Obwohl sie von einem Zeugen beobachtet wurde, stritt sie zunächst alles ab.

In der Nacht auf Sonntag beobachtete ein Zeuge gegen 1.15 Uhr, wie ein BMW von der Straße Am Sandkreuz in Adelsried in den Kohlstattweg abbog. Danach fuhr der Wagen rückwärts gegen einen Gartenzaun. Der Zeuge sei dann laut Polizei zum Kohlstattweg gelaufen und habe eine Frau zur Rede gestellt, die den BMW gefahren haben soll.

Nach Angaben der Frau hätte allerdings ein Mann und nicht sie am Steuer gesessen. Dieser habe sich aber zu Fuß entfernt. Die Frau stieg daraufhin in den Wagen und fuhr davon. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen konnte sie jedoch schnell ermitteln. Schließlich räumte sie ein, dass sie zur besagten Zeit mit dem BMW unterwegs war, von einem Unfall hätte sie jedoch nichts mitbekommen.

Nun laufen weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)