Unfallflüchtiger fährt in Adelsried schimpfend davon

An der Aral-Tankstelle in Adelsried fährt ein etwa 60 Jahre alter Mann mit seinem Golf rückwärts gegen einen Dacia. Die Kollision hat er offensichtlich mitbekommen.

Ein etwa 60 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag an der Aral-Tankstelle in der Augsburger Straße in Adelsried einen Unfall verursacht. Statt sich um den Schaden zu kümmern, ist er laut Polizei schimpfend davon gefahren.

Der Mann war laut Polizei um 18 Uhr mit seinem VW-Golf rückwärts gegen einen zum Tanken abgestellten Dacia-Duster gefahren. Offenbar bemerkte der Fahrer den Anstoß. Er hob schimpfend seine Hand und entfernte sich anschließend ohne anzuhalten unberechtigt von der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei beim Dacia auf 4000 Euro. Es werden Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)