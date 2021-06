Adelsried/Welden

Ab Montag wird die Strecke zwischen Adelsried und Ehgatten zur Baustelle

Plus In den kommenden Wochen wird die Strecke zwischen Adelsried und Ehgatten zur Dauerbaustelle. Was dort passiert und weshalb die Kosten deutlich günstiger als geplant ausfallen.

Von Philipp Kinne

Noch geht es auf der Verbindungsstrasse zwischen Adelsried und Ehgatten recht holprig zu. Das soll sich ändern. Der Fahrbahnbelag auf dieser Strecke wird in den kommenden zwölf Wochen Stück für Stück erneuert. Die ehemalige Staatsstraße wird teils zur Gemeinde- und teils zur Kreisstraße und soll deshalb in gutem Zustand übergeben werden. Das hat auch mit der neuen Umgehung zu tun. Julia Riedl vom Staatlichen Bauamt erklärt, was in den kommenden Wochen passiert und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

