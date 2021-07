Behinderungen im Berufsverkehr nach Unfall auf A8 bei Streitheim

Am Mittwochenabend ereignete sich auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Adelsried ein Unfall. Der Verkehr staute sich weit zurück.

Am Mittwochabend ist es auf der A8 zu massiven Verkehrbehinderungen gekommen. Auslöser dafür war ein Unfall, der sich laut Polizei gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Adelsried in Fahrtrichtung München ereignete. Ein Auto stieß zwischen dem Parkplatz Streitheimer Forst Süd und der A8 auf Höhe des Orts Streitheim alleinbeteiligt gegen die Leitplanke und kollidierte daraufhin mit einem Lastwagen. Dabei wurde nach ersten Angaben mindestens eine Person verletzt.

Unfall auf A8 zwischen Zusmarshausen und Adelsried führte zu Stau

In Folge des Unfalls staute sich der Verkehr zurück - wodurch es um etwa 17.10 Uhr zu einem Folgeunfall kam, bei dem ein Verkehrsteilnehmer auf das Stauende aufgefahren ist.

Die A8 war nach dem Unfall teilweise vollständig gesperrt. Der Verkehr staute sich weit zurück. Foto: Bernhard Weizenegger

Am Abend war die A8 in Fahrtrichtung München zweitweise zum Teil gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau, in dem es wiederum zu Auffahrunfällen kam. (cgal)

Mehr lesen Sie hier in Kürze.