Zwei fast zeitgleiche Unfallfluchten in Adelsried und Aretsried

Ein Unbekannter beschädigt zwei Betonsäulen und einen Briefkasten, ein anderer fährt gegen ein geparktes Auto. Beide Fahrer sind flüchtig.

Zwei Unfallfluchten hat es im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montag in Dienstbereich der Zusmarshauser Polizei gegeben. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der erste Vorfall ist laut Polizei zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, passiert. In der Straße Am Saulefeld auf Höhe der Hausnummer 27 beschädigte ein Unbekannter zwei Betonsäulen, sowie einen Briefkasten mit Klingelschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im fast gleichen Zeitraum zwischen 20.50 Uhr und 7 Uhr wurde dann im Fischacher Ortsteil Aretsried "Am Kornfeld" auf Höhe von Haus Nummer 3 ein geparkter schwarzer Seat Leon angefahren. Der geschätzte Sachschaden an diesem Fahrzeug beträgt hier etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der PI Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (thia)

