Adelsried bekommt eine neue Kindergartengruppe

Mitte Oktober soll in Adelsried eine Gruppe für bis zu 15 Kinder starten. Doch zuvor muss noch manches verändert werden.

Von Michaela Krämer

Noch einige Punkte gab es zu beschließen, bevor der Gemeinderat von Adelsried in die Sommerpause gehen konnte. Zur Bestellung eines Behindertenbeauftragten hatten sich zunächst zwei Bewerber gemeldet. „Ein Bewerber hat sein Interesse an diesem Ehrenamt wieder zurückgezogen“, informierte Bürgermeister Sebastian Bernhard. Vergangene Woche fand ein Gespräch mit Karin Bierwag aus Zusmarshausen statt. „Frau Bierwag selbst hat eine Beeinträchtigung und ist daher für dieses Ehrenamt sehr geeignet.“

Josef Zott ( CSU) plädierte dafür, dass die Behindertenbeauftragte im Amtsblatt (Holzwinkelblatt) mit Foto vorgestellt und eine Telefonnummer sowie eine neutrale E-Mail-Adresse über das Rathaus bekannt gegeben werden, damit die Leute Kontakt aufnehmen können. Befürwortet wurden ein Rederecht im Gemeinderat, eine Vernetzung mit der Seniorenbetreuung sowie eine feste Sprechstunde, wie von Drittem Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) vorgeschlagen.

Spende für die neue Kita-Gruppe in Adelsried

Mehrere Vor-Ort-Termine mit den Fachbereichen des Landratsamtes gab es hinsichtlich der fünften Kindergartengruppe. Aufträge des gesamten Materials wurden zwischenzeitlich erteilt, so der Bürgermeister. Des Weiteren wurde der Auftrag für ein Brandschutzkonzept für den Raum, für die Treppe des zweiten Fluchtweges sowie für die Abdeckungen für Heizkörper und Heizungsrohre vergeben. Dieses Konzept hatte das Landratsamt gefordert. Noch offene Punkte sind die Wickelkommode mit eventuell integriertem Waschbecken, kleine Umbaumaßnahmen im Bereich Sanitär, Änderung der Beleuchtung, die Bodenaufbereitung sowie ein möglicher Schallschutz, den eine Mutter als Sachspende zur Verfügung stellen würde.

Der Einzug für die fünfte Gruppe mit maximal 15 Kindern könne Mitte Oktober stattfinden, nach aktuellem Stand sogar auch früher. Die Eltern wurden darüber bereits informiert. „Die Wochenstunden wurden bei einzelnen Mitarbeitern erhöht, sodass vom Personal ausgehend keine Neueinstellung notwendig wird“, so der Rathauschef. Eine zwölfwöchige „Probezeit“ für neu aufgenommene Kinder des Kindergartens wurde endgültig aus der Satzung gestrichen. Die überarbeitete Satzung tritt am 1. September 2020 in Kraft.

Weitere Themen der Sitzung in Adelsried

Rasenpflege Für die Anschaffung eines gemeindlichen Aufsitzrasenmähers zum Preis von 12500 Euro gab das Gremium grünes Licht. Der alte reparaturanfällige Rasenmäher könne jedoch noch am Friedhof eingesetzt werden, da er hier nicht so beansprucht wird.

Für die Anschaffung eines gemeindlichen Aufsitzrasenmähers zum Preis von 12500 Euro gab das Gremium grünes Licht. Der alte reparaturanfällige Rasenmäher könne jedoch noch am Friedhof eingesetzt werden, da er hier nicht so beansprucht wird. Biogasanlage Hier hat der Bauherr um Zustimmung bei der Befüllung des Löschwasserbeckens im Bereich des Wohnhauses gebeten. Nach Rücksprache mit dem Rechtsanwalt hat sich die Verwaltung einverstanden erklärt.

Hier hat der Bauherr um Zustimmung bei der Befüllung des Löschwasserbeckens im Bereich des Wohnhauses gebeten. Nach Rücksprache mit dem Rechtsanwalt hat sich die Verwaltung einverstanden erklärt. Ferienprogramm Einige Vereine haben sich bereit erklärt, kurzfristig ein Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Am 8. August gibt es ein Treffen bei der Feuerwehr , vom 10. bis 14. August ein Spielmobil, am 21. August findet wieder Specksteinschnitzen statt, am 22. August ist ein Tennis-Erlebnistag geplant, und am 26. August wird im heimischen Wald geradelt. Sebastian Bernhard sprach seinen Dank an die Vereine aus.

Einige Vereine haben sich bereit erklärt, kurzfristig ein Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Am 8. August gibt es ein Treffen bei der , vom 10. bis 14. August ein Spielmobil, am 21. August findet wieder Specksteinschnitzen statt, am 22. August ist ein Tennis-Erlebnistag geplant, und am 26. August wird im heimischen Wald geradelt. sprach seinen Dank an die Vereine aus. Geschwindigkeitsmessung Josef Zott ( CSU ) brachte die Installation einer zweiten Geschwindigkeitsmessanzeige für Kruichen von Welden kommend in Erinnerung. Bereits im April 2019 war ein Beschluss über eine zweite fest installierte Messanlage mit Solarbetrieb getroffen worden. Er könne nicht verstehen, warum dies noch nicht umgesetzt worden ist. Grundsätzlich sollten Beschlüsse zeitnah realisiert werden, weil man sonst den Überblick verliert, sagte Heiko Mohr ( CSU ). Er sieht hier ein Verschulden sowohl bei den Gemeinderäten als auch in der Verwaltung. „Für die Gemeinde ist ein Beschlussbuch dringend notwendig.“ Amtsleiter Günter Reichherzer teilte mit, dass bereits ein aktuelles Buch vorliege. Nun soll eine Excel-Datei angelegt werden, um den Überblick zu behalten.

