vor 24 Min.

Adelsried bereitet sich für das große Fest vor

In fünf Tagen beginnen die Festtage zum Dorfjubiläum „Adelsried Eintausend“

Es sind noch fünf Tage, bis am Donnerstagabend – nach einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche – Böllerschützen weithin hörbar das Signal zum Festauftakt von „Adelsried Eintausend“ geben werden. Mit einem Fest unter dem Motto „Zeitreise“ feiert die Gemeinde, deren Anfänge in der Rodungsperiode im 11. Jahrhundert liegen, dann an zwei verlängerten Wochenenden (8. bis 11. und 15. bis 18. August) ihre Geschichte. Weil dafür in der Ortsmitte einige Aufbauten stehen, ist die Ortsdurchfahrt zwischen Bonstetter Straße und Streitheimer Straße durchgängig vom 8. bis einschließlich 19. August gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Schon seit Wochen und Monaten haben die teilnehmenden Ortsvereine an ihren „Hofstellen“ gearbeitet, die für das Fest die traditionellen Hofnamen tragen. So haben die Adelsrieder Musikanten beim „Stadelbauer“ einen mächtigen Vorbau für ihren Musikantenstadl errichten, beim „Bachschmied“ steht im Hinterhof schon eine geschwungene Bar, vor dem Haus öfter mal ein „Ami-Schlitten“. Hier lassen Sportverein, Tennisklub und Männergesangsverein das Flair der 1950er- und 1960er-Jahre aufleben. Auch am ehemaligen Bahnhäusle stellt man sich auf Besucher ein, hat zudem den Kräutergarten neu gestaltet. Denn am zweiten Festwochenende steht er im Mittelpunkt von informativen Kurzvorträgen.

Wer noch einige Schritte am Weldenbahn-Radweg entlanggeht, der kommt zum Schützenstadel, wo die Hubertusschützen mit Bauerngarten und Dorftheater die Epoche um 1900 inszenieren. Von dort ist es auch nicht mehr weit zum Ritterlager, das die „Wolpertinger“, die „Gundelfinger Ritter“ und die „Armati Equites“ bespielen. Überall plant man besondere Schmankerln für die Besucher, an vielen Hofstellen gibt es Mitmach-Aktionen für Kinder.

Adelsrieds Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann ist beeindruckt vom Engagement ihrer Mitbürger. „Je mehr man sieht, dass was entsteht, umso mehr beteiligen sich jetzt.“ Sie schätzt, dass zwischen 400 und 500 Adelsrieder an den Festtagen im Einsatz sein werden. Weitere Helfer seien noch sehr gerne gesehen, betont sie. „Die Schichtpläne der Vereine sind schon arg belastet.“ Auch jetzt, kurz vor Festbeginn, könne man noch dazustoßen. „Die Vereine suchen auf jeden Fall noch Kuchenbäcker, und sicher auch Abspüler.“ Auch die Gemeinde kann noch mehr Personal für die „Mautstellen“ brauchen, an denen der Eintritt in die Festzone (drei Euro pro Person, zehn für alle Festtage, Kinder unter 1,20 Euro frei) zu entrichten ist. Wer noch mithelfen will, der soll sich bei der Gemeinde unter rathaus@gemeinde-adelsried.de oder 08294/8692-11 melden oder bei den Hofstellen vorbeischauen. (hsd)

