Adelsried erwirtschaftet dieses Jahr kein Plus

Plus Kindergarten, Feuerwehr, Kanäle und Straßen: Investitionsbedarf gibt es genug in Adelsried. Die Finanzexpertin rät der Gemeinde, Steuern und Gebühren zu erhöhen.

Auch 2021 sind die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie zu spüren, betonte Anna Zevakina, Leiterin der Finanzverwaltung zu Beginn der Sitzung. Es ging um den Haushaltsplan für 2021. In diesem Jahr lasse sich keine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erwirtschaften, hieß es. Dennoch wurde der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp acht Millionen Euro beschlossen (Verwaltungshaushalt 5,3 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 2,5 Millionen Euro).

Gleichzeitig betonte Zevakina, Adelsried stehe vor umfangreichen und kostenintensiven Projekten. Herausforderungen seien die Straßenunterhaltung und die Kanalbefahrungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Sanierungsbedarf aufdecken werden. Geplant ist eine Schulhauserweiterung, deren Baukosten jedoch erst in den kommenden zwei bis drei Jahren anfallen werden, so die Finanzexpertin. „In diesem Haushaltsjahr sind lediglich die Planungskosten berücksichtigt. Da die Gemeinde Adelsried an den Ausgaben des Schulverbands Adelsried-Bonstetten beteiligt ist, ist aufgrund der Verbandsschülerzahl mit hohen Investitionsumlagen in den kommenden Jahren zu rechnen.

Investitionen beim Kindergarten und bei der Feuerwehr

Ob ein neues Kindergartengebäude gebaut oder ob das bestehende Gebäude erneuert wird, soll noch entschieden werden. Zunächst müsse jedoch eine Machbarkeitsstudie und eine Zustandsbewertung durchgeführt werden, um die Rentabilität der Maßnahme zu untersuchen. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sind in den kommenden Jahren einige Anschaffungen notwendig. Dazu gehören die Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik und Tanklöschfahrzeug sowie ein Mehrzweckfahrzeug.

Sollte sich die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung wieder positiv gestalten, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wieder eine Zuführung in den Vermögenshaushalt möglich sein. „Die Rücklage wird allerdings bereits 2022 aufgebraucht sein, sodass Kreditaufnahmen für künftige Investitionen unvermeidbar sein werden“, so Anna Zevakina. Durch die geringeren Einnahmen und die weiterhin steigenden Ausgaben wäre überlegenswert, die Hebesätze zu erhöhen, um eine dauerhafte Verbesserung der Einnahmen zu erzielen. Die Gewerbesteuer ist seit 1983 unverändert und liegt bei 330 Prozent. Zuletzt wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B 2012 angehoben. Sie liegt bei 350 Prozent. Die Hundesteuer beträgt seit 2002 für jeden Hund 41 Euro.

Vorschlag: Kindergartengebühren zumindest moderat erhöhen

Zavakina schlug vor, in Erwägung zu ziehen, an eine zumindest moderate Anpassung der Gebühren für den Kindergarten und die Krippe zu denken. Um die Ausgaben der Kindertageseinrichtungen aufzufangen, sollte über die Einführung von „Spielgeld“ nachgedacht werden. Ebenso sollen die Gebühren für Wasser und Abwasser 2022 und 2023 angepasst werden. Das gleiche gilt für die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen. Sie sind teilweise seit 2002 unverändert.

„Auf ein paar Dinge lohnt es sich, genauer zu achten“, sagte Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG). So seien beispielsweise der Erwerb unbebauter Grundstücke, ein Kneippbecken oder ein weiteres Gutachten für den Kindergarten keine guten Anschaffungen beziehungsweise Ausgaben im aktuellen Haushalt. „Ich bin dagegen, dass wir aufgrund der Haushaltsdisziplin Leistungen zahlen, die nicht notwendig sind.“ Um in das Förderprogramm einsteigen zu können, sei jedoch eine Machbarkeitsstudie für den Kindergarten erforderlich, räumte Bürgermeister Sebastian Bernhard ein. Dem Haushaltsansatz in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken wie auch dem Bau eines Kneippbeckens in Höhe von 20.000 Euro stimmte eine knappe Mehrheit im Rat zu.

Personalkosten haben sich verdoppelt

Kritisch hinterfragt wurden die Personalkosten, die sich, wie Anton Rittel (FWG) ausführte, in den letzten vier Jahren verdoppelt hätten. „Die Verwaltungskosten müssen gesenkt werden.“ Als Lösung schlug er einen Ausbau in der interkommunalen Zusammenarbeit vor. Im Bereich des Kindergartens sei die Gebührenerhöhung nicht der richtige Weg. „Der Kindergarten hat in letzter Zeit seinen guten Ruf verloren. Es herrscht Personalmangel, wenig Bewerbungen und darüber hinaus einiger Ärger.“ Er könne eine Gebührenerhöhung nicht verstehen, sagte er. Zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (CSU) hielt dagegen. Er könne die Situation im Kindergarten so nicht stehen lassen. Es gäbe genügend Personal, das gut und hart arbeitet und die Kinder gut betreut.

Der Haushaltsplan 2021 wurde mit seinen Ansätzen samt Anlagen mit einem Gesamtvolumen von 7,8 Millionen Euro festgestellt und die vorgetragene Satzung mit Wirkung zum 1.1.2021 erlassen. Dem stimmte der Rat einstimmig zu.

