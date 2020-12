07:00 Uhr

Adelsried will Ortsdurchfahrt in Richtung Welden erneuern

Plus Ein Gutachten zeigt große Schäden auf der Straße von Adelsried nach Welden. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, die Strecke zu sanieren. Was sich ändern soll.

Von Michaela Krämer

Die Straße von Adelsried in Richtung Welden, eine der wichtigsten Durchfahrtsstraßen vor Fertigstellung der Umgehungsstraße, muss im Gemeindebereich saniert werden. In der letzten Sitzung hatte Bürgermeister Sebastian Bernhard den Räten die Empfehlung des Gutachters vorgetragen.

Zur Erinnerung: Die Sanierung könnte noch viel Arbeit bescheren, denn laut Untersuchungen soll in den Ortsdurchfahrten Adelsried und Kruichen die Asphaltdecke erneuert werden, wobei punktuelle Schadstellen tiefer neu aufgebaut werden müssten. Außerorts empfiehlt der Gutachter aufgrund des großen Schadensbildes eine Oberbauverstärkung. Anstelle der Aufwertung der Straße könne die Gemeinde für die Gesamtlänge von ca. 3,2 Kilometer auch 45 Euro pro Quadratmeter erhalten.

Adelsried/Welden: Randsteine an den Gehwegen sollen aufgebessert werden

Das Straßenbauamt des Landkreises Augsburg sieht ein Problem darin, dass der Großteil des Straßenbelags als teerhaltig eingestuft wird. Die Ortsdurchfahrtsstraßen wiesen keine Teerbestandteile im Oberbau auf, erklärte Bernhard, heißt jedoch nicht, dass hier kein Teer festgestellt werden kann. Dies komme aufgrund des Alters der Straßen im Landkreis durchaus häufig vor. „Sollten Teerbestandteile bei der Erneuerung des Deckenbaus hervortreten, müssten diese entsorgt werden.“

Im Zuge dieser Sanierung könnten auch die Randsteine an den Gehwegen aufgebessert werden. Die Kosten dafür würden auf die Gemeinde umgelegt, so Bernhard weiter. Auch der Kanal könne im Zuge dessen erneuert werden. Ein Angebot über eine Kanalbefahrung liegt der Gemeinde vor.

Sanierung und Ausbau der Straßendecke in Adelsried und Kruichen

Josef Zott ( CSU) mahnte: "Wir leben in Corona-Zeiten. Zuschüsse werden gestrichen, Gewerbeeinnahmen werden zurückgehen, die Steuereinnahmen werden nicht mehr sprudeln. Wir sollten die Straße jetzt bauen." Der Gemeinderat war sich im Beschluss einstimmig darüber einig, die Straße komplett sanieren zu lassen, um, wie Heiko Mohr (CSU) sagte, "in den nächsten Jahren Ruhe zu haben". Im Beschluss zum Gutachten wurde vom staatlichen Bauamt gefordert, die Sanierung und den Ausbau der Straßendecke in den Ortsdurchfahrten Adelsried und Kruichen durchzuführen. Weiterhin wird gefordert, dass die Deckschichten bis zu vier Zentimeter komplett zu entfernen und zu entsorgen seien. Die für Verkehr erforderliche Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen soll hergestellt werden. Das Bankett sowie die Einmündungen sind anzugleichen.

Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) ergänzte mit dem Vorschlag, eine markierte Fahrradspur und einen Fußübergang mit Mittelinsel zu schaffen. "Darüber sollten wir uns jetzt schon Gedanken machen."

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen