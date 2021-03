vor 34 Min.

Adelsrieder Feuerwehr braucht Schutzkleidung und Schutzwände

Plus Die Adelsrieder Feuerwehr hat mehrere Baustellen. Sie braucht Schutzwände, um Gaffer abzuhalten und die Ausrüstung muss erneuert werden. Wie der Rat reagiert.

Von Michaela Krämer

Ein Mehrfamilienhaus mit Flachdach, acht Wohneinheiten, 16 Stellplätzen und zwei Besucherparkplätzen im Pfeiferle 13 sowie ein weiteres Mehrfamilienhaus mit Satteldach, sechs Wohneinheiten, 13 Stellplätzen und ein Besucherparkplatz im Pfeiferle 15 sollen in der Gemeinde Adelsried entstehen. Beide Wohneinheiten sollen als dreigeschossige Ziegelbauten errichtet werden.

Die geplanten Mehrfamilienhäuser entsprechen der neuen Bayerischen Bauordnung, heißt, bei den Wohngebäuden handelt es sich nicht um Sonderbauten. Ebenso sind die Abstandsflächen eingehalten worden. Da es sich hierbei um Genehmigungs-freistellungsverfahren handelt, war kein Beschluss seitens des Gemeinderats notwendig, sagte Bürgermeister Sebastian Bernhard.

Adelsried beteiligt sich an Kosten für "Bus-on-Demand"

Auch die Gemeinde Adelsried beteiligt sich anteilig an den ungedeckten Kosten am Bus-on-Demand-Verkehr für die Region Holzwinkel, Altenmünster, Zusmarshausen und Horgau, so der Beschluss. Dieser Rufbus soll die umliegenden Nachbargemeinden verbinden, und zwar flexibel auf Anfrage, per Telefon oder App. Der Bus soll von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, an Samstagen von 8.30 bis 18 Uhr verkehren. An Sonn- und Feiertagen findet kein Betrieb statt. Josef Zott (CSU) war von Anfang an von der Idee begeistert, wie er sagte. „Für die Region ist es ein Gewinn, speziell für ältere Menschen, die kein Auto mehr besitzen und für junge Leute, die noch keinen Führerschein haben.“ Lediglich mit dem Namen habe er so sein Problem. „Viele können damit nichts anfangen.“

In einer dreijährigen Pilotphase will der Landkreis den On-Demand-Service zunächst anbieten. Bei den Kosten wird eine Förderung durch den Freistaat in Höhe von 60 Prozent geboten. Die verbleibenden 40 Prozent werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die jeweiligen Kommunen verteilt. Insgesamt sind vier Förderjahre vorgesehen.

Schutzwände gegen Gaffer

Immer häufiger behindern sogenannte Gaffer die Einsätze der Rettungskräfte. "Sie behindern nicht nur die Arbeit der Rettungskräfte, sondern sind auch für Patienten sehr unangenehm", sagte Erster Feuerwehrkommandant Markus Furnier. Deshalb wolle man zwei Sichtschutzwände für die Einsätze auf Autobahnen und Landstraßen beschaffen. Mit entsprechendem Zubehör beläuft sich das Angebot auf rund 600 Euro.

Kostspieliger wird jedoch die neue Schutzkleidung, die die Freiwillige Feuerwehr für 44 Aktive dringend benötigt. Ein Punkt, der immer wieder verschoben wurde. „Nach 20 Jahren leidet die Qualität“, so Markus Furnier, der mit seinen Kameraden die Jacken und Hosen genauer unter die Lupe genommen hatte. Nähte sind aufgegangen, Reißverschlüsse sind kaputt, der Stoff ist an einige Stellen durchgescheuert und schon oft geflickt worden, Reflexstreifen sind nicht mehr hell genug und bieten wenig Sicherheit. „Das gesamte Erscheinungsbild ist nicht mehr optimal“, sagte Furnier. Billig wird die Angelegenheit jedoch nicht, denn man wolle auf ein neues System umsteigen. Eine Ersatzbeschaffung würde allerdings wesentlich teurer kommen.

Der Plan sieht vor, dass das Angebot hinsichtlich der Vergabe bei einer kontinuierlichen Beschaffung, verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren (pro Jahr 20 Jacken und 20 Hosen sowie acht Überjacken und acht Überhosen für Atemschutzträger) die jährlichen 15.000 Euro nicht übersteigt. Für die Jacken und Hosen gibt es eine einmalige staatliche Förderung. "Diese läuft noch bis zum Jahresende", ergänzte Furnier.

Stefan Kramer (FWG) sieht durchaus die Notwendigkeit, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des fehlenden Haushaltsentwurfs. Dem Beschluss – vorbehaltlich des Ergebnisses der Haushaltsberatungen – wurde einstimmig zugestimmt.

Martina Feyrsinger (Grüne) fordert für die Bewohner zwei zusätzliche Öffnungstermine im Monat für den Wertstoffhof, da es an Samstagen immer wieder zu langen Wartezeiten kommt. „Wir werden eine Lösung finden“, sagte der Bürgermeister.

Der Hinweis zur Maskenpflicht auf dem Friedhof ist nicht für alle verständlich, so Hannelore Zirch (FWG). "Es geht nicht klar daraus hervor, dass diese Maskenpflicht lediglich bei Beerdigungen besteht."

